BreadHeads (CRUMBS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.54% שינוי מחיר (1D) -15.85% שינוי מחיר (7D) -20.10% שינוי מחיר (7D) -20.10%

BreadHeads (CRUMBS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CRUMBS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CRUMBSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRUMBS השתנה ב -0.54% במהלך השעה האחרונה, -15.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BreadHeads (CRUMBS) מידע שוק

שווי שוק $ 101.49K$ 101.49K $ 101.49K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 101.49K$ 101.49K $ 101.49K אספקת מחזור 999.97M 999.97M 999.97M אספקה כוללת 999,966,892.157347 999,966,892.157347 999,966,892.157347

שווי השוק הנוכחי של BreadHeads הוא $ 101.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRUMBS הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999966892.157347. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 101.49K.