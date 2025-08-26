brainrot (ROT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.0121072 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.81% שינוי מחיר (1D) -19.07% שינוי מחיר (7D) -11.37%

brainrot (ROT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ROT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ROTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0121072, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ROT השתנה ב +0.81% במהלך השעה האחרונה, -19.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

brainrot (ROT) מידע שוק

שווי שוק $ 292.13K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 292.13K אספקת מחזור 999.31M אספקה כוללת 999,307,992.501065

שווי השוק הנוכחי של brainrot הוא $ 292.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROT הוא 999.31M, עם היצע כולל של 999307992.501065. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 292.13K.