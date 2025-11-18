Brain מחיר היום

מחיר Brain (SN90) בזמן אמת היום הוא $ 0.592264, עם שינוי של 3.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SN90 ל USD הוא $ 0.592264 לכל SN90.

Brain כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 325,657, עם היצע במחזור של 549.68K SN90. ב‑24 השעות האחרונות, SN90 סחר בין $ 0.571128 (נמוך) ל $ 0.613076 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.952517, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.316266.

ביצועים לטווח קצר, SN90 נע ב +0.09% בשעה האחרונה ו -2.14% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Brain (SN90) מידע שוק

שווי שוק $ 325.66K$ 325.66K $ 325.66K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 325.66K$ 325.66K $ 325.66K אספקת מחזור 549.68K 549.68K 549.68K אספקה כוללת 549,680.0 549,680.0 549,680.0

שווי השוק הנוכחי של Brain הוא $ 325.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN90 הוא 549.68K, עם היצע כולל של 549680.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 325.66K.