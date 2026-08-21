BOTIFY מחיר היום

מחיר BOTIFY (BOTIFY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.28% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOTIFY ל USD הוא $ 0 לכל BOTIFY.

BOTIFY כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 48,929, עם היצע במחזור של 999.57M BOTIFY. ב‑24 השעות האחרונות, BOTIFY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.057393, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BOTIFY נע ב +0.52% בשעה האחרונה ו +22.16% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BOTIFY (BOTIFY) מידע שוק

שווי שוק $ 48.93K$ 48.93K $ 48.93K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 48.93K$ 48.93K $ 48.93K אספקת מחזור 999.57M 999.57M 999.57M אספקה כוללת 999,571,573.10973 999,571,573.10973 999,571,573.10973

שווי השוק הנוכחי של BOTIFY הוא $ 48.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOTIFY הוא 999.57M, עם היצע כולל של 999571573.10973. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.93K.