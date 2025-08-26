Bop Cat (BOP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.04155681$ 0.04155681 $ 0.04155681 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -17.24% שינוי מחיר (7D) -27.48% שינוי מחיר (7D) -27.48%

Bop Cat (BOP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BOP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04155681, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOP השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -17.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-27.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bop Cat (BOP) מידע שוק

שווי שוק $ 228.27K$ 228.27K $ 228.27K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 228.27K$ 228.27K $ 228.27K אספקת מחזור 998.77M 998.77M 998.77M אספקה כוללת 998,768,401.0 998,768,401.0 998,768,401.0

שווי השוק הנוכחי של Bop Cat הוא $ 228.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOP הוא 998.77M, עם היצע כולל של 998768401.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 228.27K.