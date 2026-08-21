Booze מחיר היום

מחיר Booze (BOOZE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.57% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOOZE ל USD הוא $ 0 לכל BOOZE.

Booze כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 51,976, עם היצע במחזור של 1.00B BOOZE. ב‑24 השעות האחרונות, BOOZE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BOOZE נע ב +0.06% בשעה האחרונה ו -9.83% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Booze (BOOZE) מידע שוק

שווי שוק $ 51.98K$ 51.98K $ 51.98K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 51.98K$ 51.98K $ 51.98K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Booze הוא $ 51.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOOZE הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 51.98K.