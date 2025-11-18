Bonkyo מחיר היום

מחיר Bonkyo (BONKYO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00005082, עם שינוי של 9.79% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BONKYO ל USD הוא $ 0.00005082 לכל BONKYO.

Bonkyo כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 50,542, עם היצע במחזור של 994.50M BONKYO. ב‑24 השעות האחרונות, BONKYO סחר בין $ 0.00004389 (נמוך) ל $ 0.0000575 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00514956, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00004389.

ביצועים לטווח קצר, BONKYO נע ב +0.52% בשעה האחרונה ו -38.32% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Bonkyo (BONKYO) מידע שוק

שווי שוק $ 50.54K$ 50.54K $ 50.54K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 50.54K$ 50.54K $ 50.54K אספקת מחזור 994.50M 994.50M 994.50M אספקה כוללת 994,498,208.068965 994,498,208.068965 994,498,208.068965

שווי השוק הנוכחי של Bonkyo הוא $ 50.54K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BONKYO הוא 994.50M, עם היצע כולל של 994498208.068965. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.54K.