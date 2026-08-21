BONG מחיר היום

מחיר BONG (BONG) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.99% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BONG ל USD הוא $ 0 לכל BONG.

BONG כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 68,222, עם היצע במחזור של 961.62M BONG. ב‑24 השעות האחרונות, BONG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00145222, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BONG נע ב +0.33% בשעה האחרונה ו +8.30% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BONG (BONG) מידע שוק

שווי שוק $ 68.22K$ 68.22K $ 68.22K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 68.22K$ 68.22K $ 68.22K אספקת מחזור 961.62M 961.62M 961.62M אספקה כוללת 961,621,636.389361 961,621,636.389361 961,621,636.389361

שווי השוק הנוכחי של BONG הוא $ 68.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BONG הוא 961.62M, עם היצע כולל של 961621636.389361. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 68.22K.