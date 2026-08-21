Bombie מחיר היום

מחיר Bombie (BOMB) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOMB ל USD הוא $ 0 לכל BOMB.

Bombie כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 112,880, עם היצע במחזור של 9.00B BOMB. ב‑24 השעות האחרונות, BOMB סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0043492, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BOMB נע ב -- בשעה האחרונה ו +30.75% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Bombie (BOMB) מידע שוק

שווי שוק $ 112.88K$ 112.88K $ 112.88K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 125.42K$ 125.42K $ 125.42K אספקת מחזור 9.00B 9.00B 9.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bombie הוא $ 112.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOMB הוא 9.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 125.42K.