BOLD מחיר היום

מחיר BOLD (BOLD) בזמן אמת היום הוא $ 1.001, עם שינוי של 0.09% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOLD ל USD הוא $ 1.001 לכל BOLD.

BOLD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 30,652,197, עם היצע במחזור של 30.62M BOLD. ב‑24 השעות האחרונות, BOLD סחר בין $ 1.0 (נמוך) ל $ 1.003 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.013, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.982941.

ביצועים לטווח קצר, BOLD נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +0.17% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.79M.

BOLD (BOLD) מידע שוק

שווי שוק $ 30.65M$ 30.65M $ 30.65M נפח (24 שעות) $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.65M$ 30.65M $ 30.65M אספקת מחזור 30.62M 30.62M 30.62M אספקה כוללת 30,619,159.14811842 30,619,159.14811842 30,619,159.14811842

שווי השוק הנוכחי של BOLD הוא $ 30.65M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.79M. ההיצע במחזור של BOLD הוא 30.62M, עם היצע כולל של 30619159.14811842. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.65M.