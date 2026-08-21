Bogecoin מחיר היום

מחיר Bogecoin (BOGE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 11.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOGE ל USD הוא $ 0 לכל BOGE.

Bogecoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 639,679, עם היצע במחזור של 1000.00M BOGE. ב‑24 השעות האחרונות, BOGE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00118507, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BOGE נע ב +5.32% בשעה האחרונה ו -6.47% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 7.35K.

Bogecoin (BOGE) מידע שוק

שווי שוק $ 639.68K$ 639.68K $ 639.68K נפח (24 שעות) $ 7.35K$ 7.35K $ 7.35K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 639.68K$ 639.68K $ 639.68K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,996,282.917047 999,996,282.917047 999,996,282.917047

שווי השוק הנוכחי של Bogecoin הוא $ 639.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.35K. ההיצע במחזור של BOGE הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999996282.917047. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 639.68K.