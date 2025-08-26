Bodega (BODEGA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.312556 $ 0.312556 $ 0.312556 24 שעות נמוך $ 0.369462 $ 0.369462 $ 0.369462 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.312556$ 0.312556 $ 0.312556 גבוה 24 שעות $ 0.369462$ 0.369462 $ 0.369462 שיא כל הזמנים $ 0.648917$ 0.648917 $ 0.648917 המחיר הנמוך ביותר $ 0.075832$ 0.075832 $ 0.075832 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.83% שינוי מחיר (1D) -12.22% שינוי מחיר (7D) -1.15% שינוי מחיר (7D) -1.15%

Bodega (BODEGA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.312562. במהלך 24 השעות האחרונות, BODEGA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.312556 לבין שיא של $ 0.369462, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BODEGAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.648917, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.075832.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BODEGA השתנה ב -2.83% במהלך השעה האחרונה, -12.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bodega (BODEGA) מידע שוק

שווי שוק $ 6.41M$ 6.41M $ 6.41M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.81M$ 7.81M $ 7.81M אספקת מחזור 20.50M 20.50M 20.50M אספקה כוללת 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bodega הוא $ 6.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BODEGA הוא 20.50M, עם היצע כולל של 25000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.81M.