עוד על BODEGA

BODEGA מידע על מחיר

BODEGA מסמך לבן

BODEGA אתר רשמי

BODEGA טוקניומיקה

BODEGA תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Bodega סֵמֶל

Bodega מחיר (BODEGA)

לא רשום

1 BODEGA ל USDמחיר חי:

$0.312562
$0.312562$0.312562
-12.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Bodega (BODEGA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:02:38 (UTC+8)

Bodega (BODEGA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.312556
$ 0.312556$ 0.312556
24 שעות נמוך
$ 0.369462
$ 0.369462$ 0.369462
גבוה 24 שעות

$ 0.312556
$ 0.312556$ 0.312556

$ 0.369462
$ 0.369462$ 0.369462

$ 0.648917
$ 0.648917$ 0.648917

$ 0.075832
$ 0.075832$ 0.075832

-2.83%

-12.22%

-1.15%

-1.15%

Bodega (BODEGA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.312562. במהלך 24 השעות האחרונות, BODEGA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.312556 לבין שיא של $ 0.369462, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BODEGAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.648917, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.075832.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BODEGA השתנה ב -2.83% במהלך השעה האחרונה, -12.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bodega (BODEGA) מידע שוק

$ 6.41M
$ 6.41M$ 6.41M

--
----

$ 7.81M
$ 7.81M$ 7.81M

20.50M
20.50M 20.50M

25,000,000.0
25,000,000.0 25,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bodega הוא $ 6.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BODEGA הוא 20.50M, עם היצע כולל של 25000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.81M.

Bodega (BODEGA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bodegaל USDהיה $ -0.0435226516403373.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBodega ל USDהיה . $ -0.0852428150.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBodega ל USDהיה $ -0.0889357976.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bodegaל USDהיה $ +0.07375019416900335.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0435226516403373-12.22%
30 ימים$ -0.0852428150-27.27%
60 ימים$ -0.0889357976-28.45%
90 ימים$ +0.07375019416900335+30.88%

מה זהBodega (BODEGA)

Bodega Market is an open-source prediction market protocol built on the Cardano blockchain. It allows users to create, participate, and trade in markets based on the outcomes of future events. By leveraging the unique capabilities of Cardano’s smart contract infrastructure, Bodega Market provides a secure, low-cost, and highly scalable platform for forecasting real-world outcomes. The protocol aims to redefine prediction markets by ensuring trustlessness, transparency, and accessibility for users worldwide.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Bodega (BODEGA) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Bodegaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bodega (BODEGA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bodega (BODEGA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bodega.

בדוק את Bodega תחזית המחיר עכשיו‏!

BODEGA למטבעות מקומיים

Bodega (BODEGA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bodega (BODEGA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BODEGA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bodega (BODEGA)

כמה שווה Bodega (BODEGA) היום?
החי BODEGAהמחיר ב USD הוא 0.312562 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BODEGA ל USD?
המחיר הנוכחי של BODEGA ל USD הוא $ 0.312562. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bodega?
שווי השוק של BODEGA הוא $ 6.41M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BODEGA?
ההיצע במחזור של BODEGA הוא 20.50M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BODEGA?
‏‏BODEGA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.648917 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BODEGA?
BODEGA ‏‏רשם מחירATL של 0.075832 USD.
מהו נפח המסחר של BODEGA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BODEGA הוא -- USD.
האם BODEGA יעלה השנה?
BODEGA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BODEGA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:02:38 (UTC+8)

Bodega (BODEGA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.