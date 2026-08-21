BOBz מחיר היום

מחיר BOBz (BOBZ) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOBZ ל USD הוא $ 0 לכל BOBZ.

BOBz כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,300.15, עם היצע במחזור של 700.00T BOBZ. ב‑24 השעות האחרונות, BOBZ סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BOBZ נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -4.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BOBz (BOBZ) מידע שוק

שווי שוק $ 14.30K$ 14.30K $ 14.30K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.30K$ 14.30K $ 14.30K אספקת מחזור 700.00T 700.00T 700.00T אספקה כוללת 700,000,000,000,000.0 700,000,000,000,000.0 700,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BOBz הוא $ 14.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOBZ הוא 700.00T, עם היצע כולל של 700000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.30K.