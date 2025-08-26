boby (BOBY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.23% שינוי מחיר (1D) -10.20% שינוי מחיר (7D) -18.65% שינוי מחיר (7D) -18.65%

boby (BOBY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BOBY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOBYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOBY השתנה ב +1.23% במהלך השעה האחרונה, -10.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

boby (BOBY) מידע שוק

שווי שוק $ 16.22K$ 16.22K $ 16.22K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.22K$ 16.22K $ 16.22K אספקת מחזור 999.76M 999.76M 999.76M אספקה כוללת 999,757,618.350798 999,757,618.350798 999,757,618.350798

שווי השוק הנוכחי של boby הוא $ 16.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOBY הוא 999.76M, עם היצע כולל של 999757618.350798. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.22K.