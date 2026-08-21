Blocky מחיר היום

מחיר Blocky (BLOCKY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00787085, עם שינוי של 24.14% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BLOCKY ל USD הוא $ 0.00787085 לכל BLOCKY.

Blocky כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 165,490, עם היצע במחזור של 21.00M BLOCKY. ב‑24 השעות האחרונות, BLOCKY סחר בין $ 0.00632765 (נמוך) ל $ 0.00805049 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01474664, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BLOCKY נע ב +0.52% בשעה האחרונה ו +124.94% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 913.56.

Blocky (BLOCKY) מידע שוק

שווי שוק $ 165.49K$ 165.49K $ 165.49K נפח (24 שעות) $ 913.56$ 913.56 $ 913.56 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 165.49K$ 165.49K $ 165.49K אספקת מחזור 21.00M 21.00M 21.00M אספקה כוללת 20,999,914.7704553 20,999,914.7704553 20,999,914.7704553

שווי השוק הנוכחי של Blocky הוא $ 165.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 913.56. ההיצע במחזור של BLOCKY הוא 21.00M, עם היצע כולל של 20999914.7704553. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 165.49K.