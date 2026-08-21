BLOCKv מחיר היום

מחיר BLOCKv (VEE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00622501, עם שינוי של 1.51% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VEE ל USD הוא $ 0.00622501 לכל VEE.

BLOCKv כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 9,059,046, עם היצע במחזור של 1.46B VEE. ב‑24 השעות האחרונות, VEE סחר בין $ 0.00606679 (נמוך) ל $ 0.00649996 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.356889, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, VEE נע ב +0.07% בשעה האחרונה ו +8.17% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.10K.

BLOCKv (VEE) מידע שוק

שווי שוק $ 9.06M$ 9.06M $ 9.06M נפח (24 שעות) $ 1.10K$ 1.10K $ 1.10K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.06M$ 9.06M $ 9.06M אספקת מחזור 1.46B 1.46B 1.46B אספקה כוללת 1,455,196,790.820792 1,455,196,790.820792 1,455,196,790.820792

שווי השוק הנוכחי של BLOCKv הוא $ 9.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.10K. ההיצע במחזור של VEE הוא 1.46B, עם היצע כולל של 1455196790.820792. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.06M.