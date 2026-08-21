Blockchain Bets מחיר היום

מחיר Blockchain Bets (BCB) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.25% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BCB ל USD הוא $ 0 לכל BCB.

Blockchain Bets כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 138,349, עם היצע במחזור של 877.67M BCB. ב‑24 השעות האחרונות, BCB סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.059296, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BCB נע ב -- בשעה האחרונה ו +20.95% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 10.82.

Blockchain Bets (BCB) מידע שוק

שווי שוק $ 138.35K$ 138.35K $ 138.35K נפח (24 שעות) $ 10.82$ 10.82 $ 10.82 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 138.35K$ 138.35K $ 138.35K אספקת מחזור 877.67M 877.67M 877.67M אספקה כוללת 877,672,966.0 877,672,966.0 877,672,966.0

שווי השוק הנוכחי של Blockchain Bets הוא $ 138.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 10.82. ההיצע במחזור של BCB הוא 877.67M, עם היצע כולל של 877672966.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 138.35K.