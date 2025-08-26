BlockCentral Token (BLOC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02182127$ 0.02182127 $ 0.02182127 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00171301$ 0.00171301 $ 0.00171301 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +1.20% שינוי מחיר (7D) +1.20%

BlockCentral Token (BLOC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00212954. במהלך 24 השעות האחרונות, BLOC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BLOCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02182127, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00171301.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BLOC השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BlockCentral Token (BLOC) מידע שוק

שווי שוק $ 136.53K$ 136.53K $ 136.53K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 136.53K$ 136.53K $ 136.53K אספקת מחזור 64.11M 64.11M 64.11M אספקה כוללת 64,112,146.74895571 64,112,146.74895571 64,112,146.74895571

שווי השוק הנוכחי של BlockCentral Token הוא $ 136.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BLOC הוא 64.11M, עם היצע כולל של 64112146.74895571. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 136.53K.