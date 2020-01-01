BlockCentral Token (BLOC) טוקנומיקה
BlockCentral Token (BLOC) מידע
What is the project about? Stasis Network is a DeFi Fund made up of on-chain digital assets, with a deflationary utility token as its medium of exchange. With a strict focus on execution, Stasis Network is an ecosystem on a mission to enhance deflationary protocols, attract a new audience to the DeFi space, and improve the baseline knowledge for all users. Led by a professional and experienced team.
What makes your project unique? Customize your investment strategy: Stasis Network introduces Dynamic Strategies, an innovative way to automate your portfolio.
Yield-Generating Treasury: Expertly managed treasury to produce yield to accelerate the growth and development of the network.
NFTS Viking Collection: While NFTs remain very popular among users, traditional NFTs are notoriously illiquid and their floor prices too volatile. The market demands more than just jpegs now. Stasis Network will answer that demand for something new. Stasis Network's 'Liquid Decaying NFTs' will provide maximum long-term value while maintaining a more liquid nature that users desire.
History of your project. Both founders of the project have been in crypto for over 18 years combined. We have both had previous successful projects that where sold on in the Masternode space. We got together to create Stasis Network as we seen a great opening for this kind of project.
What’s next for your project? StasisU: Stasis Network is a hub of education and curated content providing an incentivized 'Educate 2 Earn' (E2E) platform. Users will gain knowledge in Stasis Network, partner protocols, and the cryptocurrency industry overall, actively creating our 'Smart Network for Smart Users.'
What can your token be used for? STS is a utility token that can be used to interact with the contract via our Dapp.
BlockCentral Token (BLOC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור BlockCentral Token (BLOC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
BlockCentral Token (BLOC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של BlockCentral Token (BLOC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של BLOC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות BLOCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את BLOCטוקניומיקה, חקרו אתBLOCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
BLOC חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן BLOC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BLOC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
למה צריך לבחור ב־MEXC?
MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.