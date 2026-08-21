Blips מחיר היום

מחיר Blips (BLIPS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BLIPS ל USD הוא $ 0 לכל BLIPS.

Blips כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 78,564, עם היצע במחזור של 997.66M BLIPS. ב‑24 השעות האחרונות, BLIPS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BLIPS נע ב -- בשעה האחרונה ו +3.72% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Blips (BLIPS) מידע שוק

שווי שוק $ 78.56K$ 78.56K $ 78.56K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 78.56K$ 78.56K $ 78.56K אספקת מחזור 997.66M 997.66M 997.66M אספקה כוללת 997,659,908.9577469 997,659,908.9577469 997,659,908.9577469

שווי השוק הנוכחי של Blips הוא $ 78.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BLIPS הוא 997.66M, עם היצע כולל של 997659908.9577469. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 78.56K.