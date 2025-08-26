Blepe (BLEPE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.0000279 גבוה 24 שעות $ 0.0000285 שיא כל הזמנים $ 0.00048741 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0000144 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.36% שינוי מחיר (7D) +6.62%

Blepe (BLEPE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.000028. במהלך 24 השעות האחרונות, BLEPE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000279 לבין שיא של $ 0.0000285, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BLEPEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00048741, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000144.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BLEPE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Blepe (BLEPE) מידע שוק

שווי שוק $ 28.00K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.00K אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Blepe הוא $ 28.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BLEPE הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.00K.