BitMind (SN34) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 6.19 $ 6.19 $ 6.19 24 שעות נמוך $ 7.05 $ 7.05 $ 7.05 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 6.19$ 6.19 $ 6.19 גבוה 24 שעות $ 7.05$ 7.05 $ 7.05 שיא כל הזמנים $ 11.75$ 11.75 $ 11.75 המחיר הנמוך ביותר $ 6.19$ 6.19 $ 6.19 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.56% שינוי מחיר (1D) -11.87% שינוי מחיר (7D) -12.99% שינוי מחיר (7D) -12.99%

BitMind (SN34) המחיר בזמן אמת של הוא $6.19. במהלך 24 השעות האחרונות, SN34 נסחר בטווח שבין שפל של $ 6.19 לבין שיא של $ 7.05, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN34השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 11.75, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 6.19.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN34 השתנה ב -2.56% במהלך השעה האחרונה, -11.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BitMind (SN34) מידע שוק

שווי שוק $ 13.21M$ 13.21M $ 13.21M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.21M$ 13.21M $ 13.21M אספקת מחזור 2.13M 2.13M 2.13M אספקה כוללת 2,132,618.912517967 2,132,618.912517967 2,132,618.912517967

שווי השוק הנוכחי של BitMind הוא $ 13.21M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN34 הוא 2.13M, עם היצע כולל של 2132618.912517967. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.21M.