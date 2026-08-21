BITIZENS מחיר היום

מחיר BITIZENS (BPEG) בזמן אמת היום הוא $ 1.34, עם שינוי של 3.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BPEG ל USD הוא $ 1.34 לכל BPEG.

BITIZENS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 13,447.01, עם היצע במחזור של 10.00K BPEG. ב‑24 השעות האחרונות, BPEG סחר בין $ 1.3 (נמוך) ל $ 1.35 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 13.26, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.23.

ביצועים לטווח קצר, BPEG נע ב +0.33% בשעה האחרונה ו +3.86% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 7.67.

BITIZENS (BPEG) מידע שוק

שווי שוק $ 13.45K$ 13.45K $ 13.45K נפח (24 שעות) $ 7.67$ 7.67 $ 7.67 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.45K$ 13.45K $ 13.45K אספקת מחזור 10.00K 10.00K 10.00K אספקה כוללת 10,000.0 10,000.0 10,000.0

שווי השוק הנוכחי של BITIZENS הוא $ 13.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.67. ההיצע במחזור של BPEG הוא 10.00K, עם היצע כולל של 10000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.45K.