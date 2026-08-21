Bitdealer מחיר היום

מחיר Bitdealer (BIT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BIT ל USD הוא $ 0 לכל BIT.

Bitdealer כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 102,890, עם היצע במחזור של 284.29M BIT. ב‑24 השעות האחרונות, BIT סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03448635, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BIT נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 7.29.

Bitdealer (BIT) מידע שוק

שווי שוק $ 102.89K$ 102.89K $ 102.89K נפח (24 שעות) $ 7.29$ 7.29 $ 7.29 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 361.92K$ 361.92K $ 361.92K אספקת מחזור 284.29M 284.29M 284.29M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bitdealer הוא $ 102.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.29. ההיצע במחזור של BIT הוא 284.29M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 361.92K.