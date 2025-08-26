BitCone (CONE) מידע על מחיר (USD)

BitCone (CONE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CONE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CONEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CONE השתנה ב +1.10% במהלך השעה האחרונה, -17.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-25.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BitCone (CONE) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של BitCone הוא $ 202.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CONE הוא 587.38B, עם היצע כולל של 608000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 209.94K.