Bitcoin Cats מחיר היום

מחיר Bitcoin Cats (1CAT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.36% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 1CAT ל USD הוא $ 0 לכל 1CAT.

Bitcoin Cats כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 328,520, עם היצע במחזור של 5.00B 1CAT. ב‑24 השעות האחרונות, 1CAT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01262418, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, 1CAT נע ב -0.45% בשעה האחרונה ו +11.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Bitcoin Cats (1CAT) מידע שוק

שווי שוק $ 328.52K$ 328.52K $ 328.52K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 328.52K$ 328.52K $ 328.52K אספקת מחזור 5.00B 5.00B 5.00B אספקה כוללת 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bitcoin Cats הוא $ 328.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 1CAT הוא 5.00B, עם היצע כולל של 5000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 328.52K.