Bitads מחיר היום

מחיר Bitads (SN16) בזמן אמת היום הוא $ 0.424292, עם שינוי של 2.58% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SN16 ל USD הוא $ 0.424292 לכל SN16.

Bitads כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 213,238, עם היצע במחזור של 502.59K SN16. ב‑24 השעות האחרונות, SN16 סחר בין $ 0.397548 (נמוך) ל $ 0.44591 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4.84, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00905914.

ביצועים לטווח קצר, SN16 נע ב +1.32% בשעה האחרונה ו -7.86% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 20.21K.

Bitads (SN16) מידע שוק

שווי שוק $ 213.24K$ 213.24K $ 213.24K נפח (24 שעות) $ 20.21K$ 20.21K $ 20.21K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 213.24K$ 213.24K $ 213.24K אספקת מחזור 502.59K 502.59K 502.59K אספקה כוללת 502,586.865027483 502,586.865027483 502,586.865027483

שווי השוק הנוכחי של Bitads הוא $ 213.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 20.21K. ההיצע במחזור של SN16 הוא 502.59K, עם היצע כולל של 502586.865027483. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 213.24K.