Binancians מחיר היום

מחיר Binancians (BINANCIANS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.26% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BINANCIANS ל USD הוא $ 0 לכל BINANCIANS.

Binancians כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 89,696, עם היצע במחזור של 1.00B BINANCIANS. ב‑24 השעות האחרונות, BINANCIANS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00177691, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BINANCIANS נע ב +0.31% בשעה האחרונה ו +16.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Binancians (BINANCIANS) מידע שוק

שווי שוק $ 89.70K$ 89.70K $ 89.70K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 89.70K$ 89.70K $ 89.70K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Binancians הוא $ 89.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BINANCIANS הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 89.70K.