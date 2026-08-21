Binance Cat מחיר היום

מחיר Binance Cat (POSEIDON) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.42% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ POSEIDON ל USD הוא $ 0 לכל POSEIDON.

Binance Cat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 70,477, עם היצע במחזור של 1.00B POSEIDON. ב‑24 השעות האחרונות, POSEIDON סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0060739, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, POSEIDON נע ב +0.31% בשעה האחרונה ו +25.41% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Binance Cat (POSEIDON) מידע שוק

שווי שוק $ 70.48K$ 70.48K $ 70.48K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 70.48K$ 70.48K $ 70.48K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Binance Cat הוא $ 70.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POSEIDON הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 70.48K.