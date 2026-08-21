BILLZ מחיר היום

מחיר BILLZ ($BILLZ) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ $BILLZ ל USD הוא $ 0 לכל $BILLZ.

BILLZ כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 44,604, עם היצע במחזור של 800.00M $BILLZ. ב‑24 השעות האחרונות, $BILLZ סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, $BILLZ נע ב -- בשעה האחרונה ו +7.94% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BILLZ ($BILLZ) מידע שוק

שווי שוק $ 44.60K$ 44.60K $ 44.60K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 55.76K$ 55.76K $ 55.76K אספקת מחזור 800.00M 800.00M 800.00M אספקה כוללת 999,996,783.5661459 999,996,783.5661459 999,996,783.5661459

שווי השוק הנוכחי של BILLZ הוא $ 44.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $BILLZ הוא 800.00M, עם היצע כולל של 999996783.5661459. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 55.76K.