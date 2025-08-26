BigShortBets (BIGSB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.113674 $ 0.113674 $ 0.113674 24 שעות נמוך $ 0.114958 $ 0.114958 $ 0.114958 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.113674$ 0.113674 $ 0.113674 גבוה 24 שעות $ 0.114958$ 0.114958 $ 0.114958 שיא כל הזמנים $ 2.08$ 2.08 $ 2.08 המחיר הנמוך ביותר $ 0.07116$ 0.07116 $ 0.07116 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.31% שינוי מחיר (1D) +0.33% שינוי מחיר (7D) -4.86% שינוי מחיר (7D) -4.86%

BigShortBets (BIGSB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.114094. במהלך 24 השעות האחרונות, BIGSB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.113674 לבין שיא של $ 0.114958, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BIGSBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.08, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.07116.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BIGSB השתנה ב +0.31% במהלך השעה האחרונה, +0.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BigShortBets (BIGSB) מידע שוק

שווי שוק $ 646.15K$ 646.15K $ 646.15K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.41M$ 3.41M $ 3.41M אספקת מחזור 5.67M 5.67M 5.67M אספקה כוללת 29,854,323.077543378 29,854,323.077543378 29,854,323.077543378

שווי השוק הנוכחי של BigShortBets הוא $ 646.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BIGSB הוא 5.67M, עם היצע כולל של 29854323.077543378. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.41M.