BigShortBets (BIGSB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.114094. במהלך 24 השעות האחרונות, BIGSB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.113674 לבין שיא של $ 0.114958, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BIGSBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.08, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.07116.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BIGSB השתנה ב +0.31% במהלך השעה האחרונה, +0.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של BigShortBets הוא $ 646.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BIGSB הוא 5.67M, עם היצע כולל של 29854323.077543378. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.41M.
במהלך היום, השינוי במחיר של BigShortBetsל USDהיה $ +0.00037281.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBigShortBets ל USDהיה . $ +0.0157644706.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBigShortBets ל USDהיה $ +0.0407811660.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BigShortBetsל USDהיה $ -0.03015456818566126.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ +0.00037281
|+0.33%
|30 ימים
|$ +0.0157644706
|+13.82%
|60 ימים
|$ +0.0407811660
|+35.74%
|90 ימים
|$ -0.03015456818566126
|-20.90%
BigShortBets is the social, decentralized, anonymous information marketplace & blockchain futures trading tool - powered by $BigSB token. In short we build a platform on Tor network for investors. Only thing used for KYC process on the platform is MetaMask address This platform will enable information exchange between parties eg. buying and selling information and creating own space like on any other social platform eg. groups, timeline, posts. It is 100% community driven, to maintain a good situation on the platform there is a community reputation system to control the uncontrolled content. We already have that part working. Second part is the Market, on which we create ability to fully decentralize the futures trading. We will enable for users of the platform to create bets (futures contracts) on anything they like. It will work like the first stock exchange in Amsterdam. Everything to make GME and AMC- like actions without interception. We plan to attract arbitrators to trade on this platform (bets on NASDAQ, GOLD, STEEL, etc). We do so cause the only information used in KYC is MetaMask wallet address. Last thing. Every transaction on the platform is secured by BigSB token. Everything we collect in presale, public sale, etc goes to liquidity for future arbitrators. Platform provides full anonymity and encryption.
