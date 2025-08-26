Bigcoin (BIG) מידע על מחיר (USD)

Bigcoin (BIG) המחיר בזמן אמת של הוא $2.09. במהלך 24 השעות האחרונות, BIG נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.81 לבין שיא של $ 2.31, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BIGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.71, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.151434.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BIG השתנה ב +4.44% במהלך השעה האחרונה, +5.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+55.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bigcoin (BIG) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Bigcoin הוא $ 18.61M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BIG הוא 8.89M, עם היצע כולל של 8888743.282273842. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.61M.