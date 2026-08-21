Big Data Protocol מחיר היום

מחיר Big Data Protocol (BDP) בזמן אמת היום הוא $ 0.0035935, עם שינוי של 3.58% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BDP ל USD הוא $ 0.0035935 לכל BDP.

Big Data Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 189,916, עם היצע במחזור של 52.86M BDP. ב‑24 השעות האחרונות, BDP סחר בין $ 0.00344762 (נמוך) ל $ 0.00362505 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 14.93, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00249437.

ביצועים לטווח קצר, BDP נע ב +0.09% בשעה האחרונה ו +37.68% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 7.55.

Big Data Protocol (BDP) מידע שוק

שווי שוק $ 189.92K$ 189.92K $ 189.92K נפח (24 שעות) $ 7.55$ 7.55 $ 7.55 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 233.26K$ 233.26K $ 233.26K אספקת מחזור 52.86M 52.86M 52.86M אספקה כוללת 64,923,252.85185185 64,923,252.85185185 64,923,252.85185185

שווי השוק הנוכחי של Big Data Protocol הוא $ 189.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.55. ההיצע במחזור של BDP הוא 52.86M, עם היצע כולל של 64923252.85185185. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 233.26K.