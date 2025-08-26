Bibi (BIBI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00130392$ 0.00130392 $ 0.00130392 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.68% שינוי מחיר (1D) -8.32% שינוי מחיר (7D) -1.10% שינוי מחיר (7D) -1.10%

Bibi (BIBI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BIBI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BIBIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00130392, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BIBI השתנה ב +0.68% במהלך השעה האחרונה, -8.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bibi (BIBI) מידע שוק

שווי שוק $ 25.31K$ 25.31K $ 25.31K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.31K$ 25.31K $ 25.31K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bibi הוא $ 25.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BIBI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.31K.