BETA מחיר היום

מחיר BETA (BETA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00007108, עם שינוי של 1.41% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BETA ל USD הוא $ 0.00007108 לכל BETA.

BETA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 71,077, עם היצע במחזור של 1.00B BETA. ב‑24 השעות האחרונות, BETA סחר בין $ 0.00007034 (נמוך) ל $ 0.00007354 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00068728, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0000362.

ביצועים לטווח קצר, BETA נע ב -- בשעה האחרונה ו -13.17% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BETA (BETA) מידע שוק

שווי שוק $ 71.08K$ 71.08K $ 71.08K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 71.08K$ 71.08K $ 71.08K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

