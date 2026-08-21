BEST מחיר היום

מחיר BEST (BEST) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.40% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BEST ל USD הוא $ 0 לכל BEST.

BEST כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,168,561, עם היצע במחזור של 8.53B BEST. ב‑24 השעות האחרונות, BEST סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01108485, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BEST נע ב +0.58% בשעה האחרונה ו +21.65% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.72K.

BEST (BEST) מידע שוק

שווי שוק $ 5.17M$ 5.17M $ 5.17M נפח (24 שעות) $ 1.72K$ 1.72K $ 1.72K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.06M$ 6.06M $ 6.06M אספקת מחזור 8.53B 8.53B 8.53B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BEST הוא $ 5.17M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.72K. ההיצע במחזור של BEST הוא 8.53B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.06M.