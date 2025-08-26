BERF (BERF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02191655$ 0.02191655 $ 0.02191655 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -10.04% שינוי מחיר (7D) -4.42% שינוי מחיר (7D) -4.42%

BERF (BERF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BERF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BERFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02191655, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BERF השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -10.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BERF (BERF) מידע שוק

שווי שוק $ 107.49K$ 107.49K $ 107.49K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 107.49K$ 107.49K $ 107.49K אספקת מחזור 420.00M 420.00M 420.00M אספקה כוללת 420,000,000.0 420,000,000.0 420,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BERF הוא $ 107.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BERF הוא 420.00M, עם היצע כולל של 420000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 107.49K.