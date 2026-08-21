Bejibun מחיר היום

מחיר Bejibun (BJBN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 10.92% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BJBN ל USD הוא $ 0 לכל BJBN.

Bejibun כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,333.08, עם היצע במחזור של 999.07M BJBN. ב‑24 השעות האחרונות, BJBN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BJBN נע ב +0.53% בשעה האחרונה ו +22.95% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Bejibun (BJBN) מידע שוק

שווי שוק $ 14.33K$ 14.33K $ 14.33K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.33K$ 14.33K $ 14.33K אספקת מחזור 999.07M 999.07M 999.07M אספקה כוללת 999,067,191.56417 999,067,191.56417 999,067,191.56417

שווי השוק הנוכחי של Bejibun הוא $ 14.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BJBN הוא 999.07M, עם היצע כולל של 999067191.56417. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.33K.