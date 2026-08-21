BearifiedCo מחיר היום

מחיר BearifiedCo (BEARCO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.63% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BEARCO ל USD הוא $ 0 לכל BEARCO.

BearifiedCo כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,535.99, עם היצע במחזור של 999.86M BEARCO. ב‑24 השעות האחרונות, BEARCO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BEARCO נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +49.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BearifiedCo (BEARCO) מידע שוק

שווי שוק $ 15.54K$ 15.54K $ 15.54K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.54K$ 15.54K $ 15.54K אספקת מחזור 999.86M 999.86M 999.86M אספקה כוללת 999,858,597.040789 999,858,597.040789 999,858,597.040789

שווי השוק הנוכחי של BearifiedCo הוא $ 15.54K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BEARCO הוא 999.86M, עם היצע כולל של 999858597.040789. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.54K.