BCREPE (BCRE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.485048$ 0.485048 $ 0.485048 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.10% שינוי מחיר (1D) +1.25% שינוי מחיר (7D) -0.16% שינוי מחיר (7D) -0.16%

BCREPE (BCRE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BCRE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BCREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.485048, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BCRE השתנה ב +0.10% במהלך השעה האחרונה, +1.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BCREPE (BCRE) מידע שוק

שווי שוק $ 106.73K$ 106.73K $ 106.73K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 106.73K$ 106.73K $ 106.73K אספקת מחזור 600.00M 600.00M 600.00M אספקה כוללת 600,000,000.0 600,000,000.0 600,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BCREPE הוא $ 106.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BCRE הוא 600.00M, עם היצע כולל של 600000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 106.73K.