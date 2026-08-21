BatCat מחיר היום

מחיר BatCat (BATCAT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.54% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BATCAT ל USD הוא $ 0 לכל BATCAT.

BatCat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 46,421, עם היצע במחזור של 999.98M BATCAT. ב‑24 השעות האחרונות, BATCAT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BATCAT נע ב -0.16% בשעה האחרונה ו +34.77% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BatCat (BATCAT) מידע שוק

שווי שוק $ 46.42K$ 46.42K $ 46.42K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 46.42K$ 46.42K $ 46.42K אספקת מחזור 999.98M 999.98M 999.98M אספקה כוללת 999,977,192.700978 999,977,192.700978 999,977,192.700978

שווי השוק הנוכחי של BatCat הוא $ 46.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BATCAT הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999977192.700978. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.42K.