Basilisk מחיר היום

מחיר Basilisk (BSX) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BSX ל USD הוא $ 0 לכל BSX.

Basilisk כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 251,239, עם היצע במחזור של 23.57B BSX. ב‑24 השעות האחרונות, BSX סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BSX נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Basilisk (BSX) מידע שוק

שווי שוק $ 251.24K$ 251.24K $ 251.24K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 522.24K$ 522.24K $ 522.24K אספקת מחזור 23.57B 23.57B 23.57B אספקה כוללת 48,999,974,274.0 48,999,974,274.0 48,999,974,274.0

שווי השוק הנוכחי של Basilisk הוא $ 251.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BSX הוא 23.57B, עם היצע כולל של 48999974274.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 522.24K.