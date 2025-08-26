עוד על MONSTA

Based Monsta (MONSTA) טבלת מחירים חיה
Based Monsta (MONSTA) מידע על מחיר (USD)

Based Monsta (MONSTA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MONSTA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MONSTAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MONSTA השתנה ב +0.11% במהלך השעה האחרונה, -4.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Based Monsta (MONSTA) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Based Monsta הוא $ 712.85K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MONSTA הוא 9.07B, עם היצע כולל של 9633435854.843842. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 757.30K.

Based Monsta (MONSTA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Based Monstaל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBased Monsta ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBased Monsta ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Based Monstaל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.15%
30 ימים$ 0+0.03%
60 ימים$ 0+81.21%
90 ימים$ 0--

מה זהBased Monsta (MONSTA)

A vault-driven, gamified DeFi beast thriving on Base Chain. Burn, grind, stack $CAKE, and claim your legendary rewards Who’s Based Monsta? The blue-and-white beast who’s been stacking $CAKE so hard it’s like I’m compensating for something (spoiler: I’m not). Fused from chaos and a degenerate need to dominate, I’m here to make wallets thicker and morals thinner. Now on Base, I turn $CAKE from dessert to foreplay, and I’m not stopping ‘til every degen out there is licking frosting off my... gains ;) If you’re looking for safe, scroll on. If you’re ready to get a little weird, welcome to the party!

Based Monsta (MONSTA) משאב

Based Monstaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Based Monsta (MONSTA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Based Monsta (MONSTA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Based Monsta.

בדוק את Based Monsta תחזית המחיר עכשיו‏!

MONSTA למטבעות מקומיים

Based Monsta (MONSTA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Based Monsta (MONSTA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MONSTA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Based Monsta (MONSTA)

כמה שווה Based Monsta (MONSTA) היום?
החי MONSTAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MONSTA ל USD?
המחיר הנוכחי של MONSTA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Based Monsta?
שווי השוק של MONSTA הוא $ 712.85K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MONSTA?
ההיצע במחזור של MONSTA הוא 9.07B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MONSTA?
‏‏MONSTA השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MONSTA?
MONSTA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MONSTA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MONSTA הוא -- USD.
האם MONSTA יעלה השנה?
MONSTA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MONSTA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Based Monsta (MONSTA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

