Based Monsta (MONSTA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.11% שינוי מחיר (1D) -4.15% שינוי מחיר (7D) -11.43% שינוי מחיר (7D) -11.43%

Based Monsta (MONSTA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MONSTA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MONSTAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MONSTA השתנה ב +0.11% במהלך השעה האחרונה, -4.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Based Monsta (MONSTA) מידע שוק

שווי שוק $ 712.85K$ 712.85K $ 712.85K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 757.30K$ 757.30K $ 757.30K אספקת מחזור 9.07B 9.07B 9.07B אספקה כוללת 9,633,435,854.843842 9,633,435,854.843842 9,633,435,854.843842

שווי השוק הנוכחי של Based Monsta הוא $ 712.85K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MONSTA הוא 9.07B, עם היצע כולל של 9633435854.843842. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 757.30K.