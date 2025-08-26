עוד על BOTDOG

Based Hotdog סֵמֶל

Based Hotdog מחיר (BOTDOG)

לא רשום

1 BOTDOG ל USDמחיר חי:

--
----
-4.40%1D
mexc
USD
Based Hotdog (BOTDOG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:50:54 (UTC+8)

Based Hotdog (BOTDOG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.26%

-4.46%

-1.05%

-1.05%

Based Hotdog (BOTDOG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BOTDOG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOTDOGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOTDOG השתנה ב +0.26% במהלך השעה האחרונה, -4.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Based Hotdog (BOTDOG) מידע שוק

$ 64.31K
$ 64.31K$ 64.31K

--
----

$ 65.08K
$ 65.08K$ 65.08K

978.14M
978.14M 978.14M

990,000,000.0
990,000,000.0 990,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Based Hotdog הוא $ 64.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOTDOG הוא 978.14M, עם היצע כולל של 990000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 65.08K.

Based Hotdog (BOTDOG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Based Hotdogל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBased Hotdog ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBased Hotdog ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Based Hotdogל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.46%
30 ימים$ 0+17.08%
60 ימים$ 0+71.45%
90 ימים$ 0--

מה זהBased Hotdog (BOTDOG)

$BOTDOG is a utility meme coin created to bridge the gap between web3 communities and real-world utility. Built on top of the Cliza System, $BOTDOG reallocates 80% of creator rewards to fund the global expansion of “Based Hotdogs” — a next-gen hotdog franchise brand focused on premium, creative glizzy where 5% of all profits will be put into the chart for buybacks and burns. The remaining 20% supports ongoing development, marketing, art, and community initiatives. $BOTDOG is more than a coin — it’s a movement powered by memes, food, and decentralized ownership.

Based Hotdog (BOTDOG) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Based Hotdogתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Based Hotdog (BOTDOG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Based Hotdog (BOTDOG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Based Hotdog.

בדוק את Based Hotdog תחזית המחיר עכשיו‏!

BOTDOG למטבעות מקומיים

Based Hotdog (BOTDOG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Based Hotdog (BOTDOG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BOTDOG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Based Hotdog (BOTDOG)

כמה שווה Based Hotdog (BOTDOG) היום?
החי BOTDOGהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BOTDOG ל USD?
המחיר הנוכחי של BOTDOG ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Based Hotdog?
שווי השוק של BOTDOG הוא $ 64.31K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BOTDOG?
ההיצע במחזור של BOTDOG הוא 978.14M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BOTDOG?
‏‏BOTDOG השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BOTDOG?
BOTDOG ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BOTDOG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BOTDOG הוא -- USD.
האם BOTDOG יעלה השנה?
BOTDOG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BOTDOG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:50:54 (UTC+8)

