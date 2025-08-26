Based Hotdog (BOTDOG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.26% שינוי מחיר (1D) -4.46% שינוי מחיר (7D) -1.05% שינוי מחיר (7D) -1.05%

Based Hotdog (BOTDOG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BOTDOG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOTDOGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOTDOG השתנה ב +0.26% במהלך השעה האחרונה, -4.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Based Hotdog (BOTDOG) מידע שוק

שווי שוק $ 64.31K$ 64.31K $ 64.31K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 65.08K$ 65.08K $ 65.08K אספקת מחזור 978.14M 978.14M 978.14M אספקה כוללת 990,000,000.0 990,000,000.0 990,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Based Hotdog הוא $ 64.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOTDOG הוא 978.14M, עם היצע כולל של 990000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 65.08K.