Based ETH סֵמֶל

Based ETH מחיר (BSDETH)

לא רשום

1 BSDETH ל USDמחיר חי:

$4,507.49
$4,507.49$4,507.49
-8.90%1D
mexc
USD
Based ETH (BSDETH) טבלת מחירים חיה
Based ETH (BSDETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 4,504.78
$ 4,504.78$ 4,504.78
24 שעות נמוך
$ 4,963.31
$ 4,963.31$ 4,963.31
גבוה 24 שעות

$ 4,504.78
$ 4,504.78$ 4,504.78

$ 4,963.31
$ 4,963.31$ 4,963.31

$ 5,114.36
$ 5,114.36$ 5,114.36

$ 1,431.56
$ 1,431.56$ 1,431.56

-1.82%

-8.50%

+0.09%

+0.09%

Based ETH (BSDETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,507.34. במהלך 24 השעות האחרונות, BSDETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,504.78 לבין שיא של $ 4,963.31, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BSDETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,114.36, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,431.56.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BSDETH השתנה ב -1.82% במהלך השעה האחרונה, -8.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Based ETH (BSDETH) מידע שוק

$ 19.72M
$ 19.72M$ 19.72M

--
----

$ 19.72M
$ 19.72M$ 19.72M

4.36K
4.36K 4.36K

4,361.37734291112
4,361.37734291112 4,361.37734291112

שווי השוק הנוכחי של Based ETH הוא $ 19.72M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BSDETH הוא 4.36K, עם היצע כולל של 4361.37734291112. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.72M.

Based ETH (BSDETH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Based ETHל USDהיה $ -419.096541547204.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBased ETH ל USDהיה . $ +751.8937250360.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBased ETH ל USDהיה $ +3,573.3506404320.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Based ETHל USDהיה $ +1,760.0116660694783.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -419.096541547204-8.50%
30 ימים$ +751.8937250360+16.68%
60 ימים$ +3,573.3506404320+79.28%
90 ימים$ +1,760.0116660694783+64.06%

מה זהBased ETH (BSDETH)

Based ETH is an RToken on the Base L2 whose mandate is to maintain an Ethereum-aligned Liquid Staking Token basket (with a preference for new LST providers) and to provide value to bsdETH holders through yield and diversification. About Reserve Protocol: Reserve is a free, permissionless platform to build, deploy and govern asset-backed currencies referred to as “RTokens.” RTokens are always 1:1 asset-backed, allowing for permissionless minting and redeeming onchain by users without the need for any middlemen. Overcollateralization is provided by RSR governance token stakers. Each RToken can have an entirely different governance system and is governed separately by ecosystem stakers. The Reserve protocol launched on Ethereum mainnet in October 2022, on Base L2 in October 2023, and completed its seventh audit in November 2023.

Based ETH (BSDETH) משאב

האתר הרשמי

Based ETHתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Based ETH (BSDETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Based ETH (BSDETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Based ETH.

בדוק את Based ETH תחזית המחיר עכשיו‏!

BSDETH למטבעות מקומיים

Based ETH (BSDETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Based ETH (BSDETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BSDETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Based ETH (BSDETH)

כמה שווה Based ETH (BSDETH) היום?
החי BSDETHהמחיר ב USD הוא 4,507.34 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BSDETH ל USD?
המחיר הנוכחי של BSDETH ל USD הוא $ 4,507.34. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Based ETH?
שווי השוק של BSDETH הוא $ 19.72M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BSDETH?
ההיצע במחזור של BSDETH הוא 4.36K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BSDETH?
‏‏BSDETH השיג מחיר שיא (ATH) של 5,114.36 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BSDETH?
BSDETH ‏‏רשם מחירATL של 1,431.56 USD.
מהו נפח המסחר של BSDETH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BSDETH הוא -- USD.
האם BSDETH יעלה השנה?
BSDETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BSDETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
