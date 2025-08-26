Based ETH (BSDETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4,504.78 $ 4,504.78 $ 4,504.78 24 שעות נמוך $ 4,963.31 $ 4,963.31 $ 4,963.31 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4,504.78$ 4,504.78 $ 4,504.78 גבוה 24 שעות $ 4,963.31$ 4,963.31 $ 4,963.31 שיא כל הזמנים $ 5,114.36$ 5,114.36 $ 5,114.36 המחיר הנמוך ביותר $ 1,431.56$ 1,431.56 $ 1,431.56 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.82% שינוי מחיר (1D) -8.50% שינוי מחיר (7D) +0.09% שינוי מחיר (7D) +0.09%

Based ETH (BSDETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,507.34. במהלך 24 השעות האחרונות, BSDETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,504.78 לבין שיא של $ 4,963.31, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BSDETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,114.36, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,431.56.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BSDETH השתנה ב -1.82% במהלך השעה האחרונה, -8.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Based ETH (BSDETH) מידע שוק

שווי שוק $ 19.72M$ 19.72M $ 19.72M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.72M$ 19.72M $ 19.72M אספקת מחזור 4.36K 4.36K 4.36K אספקה כוללת 4,361.37734291112 4,361.37734291112 4,361.37734291112

שווי השוק הנוכחי של Based ETH הוא $ 19.72M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BSDETH הוא 4.36K, עם היצע כולל של 4361.37734291112. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.72M.