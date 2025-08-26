Barter (BRTR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.055434$ 0.055434 $ 0.055434 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -0.14% שינוי מחיר (7D) -0.14%

Barter (BRTR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00158856. במהלך 24 השעות האחרונות, BRTR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BRTRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.055434, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BRTR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Barter (BRTR) מידע שוק

שווי שוק $ 1.24K$ 1.24K $ 1.24K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.80K$ 27.80K $ 27.80K אספקת מחזור 783.38K 783.38K 783.38K אספקה כוללת 17,500,000.0 17,500,000.0 17,500,000.0

שווי השוק הנוכחי של Barter הוא $ 1.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BRTR הוא 783.38K, עם היצע כולל של 17500000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.80K.