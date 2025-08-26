BAMBIT (BAMBIT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00037615 $ 0.00037615 $ 0.00037615 24 שעות נמוך $ 0.00038688 $ 0.00038688 $ 0.00038688 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00037615$ 0.00037615 $ 0.00037615 גבוה 24 שעות $ 0.00038688$ 0.00038688 $ 0.00038688 שיא כל הזמנים $ 0.04255699$ 0.04255699 $ 0.04255699 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00028542$ 0.00028542 $ 0.00028542 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -2.30% שינוי מחיר (7D) -12.09% שינוי מחיר (7D) -12.09%

BAMBIT (BAMBIT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00037797. במהלך 24 השעות האחרונות, BAMBIT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00037615 לבין שיא של $ 0.00038688, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BAMBITהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04255699, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00028542.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BAMBIT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BAMBIT (BAMBIT) מידע שוק

שווי שוק $ 30.24K$ 30.24K $ 30.24K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.24K$ 30.24K $ 30.24K אספקת מחזור 80.00M 80.00M 80.00M אספקה כוללת 79,999,097.0 79,999,097.0 79,999,097.0

שווי השוק הנוכחי של BAMBIT הוא $ 30.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BAMBIT הוא 80.00M, עם היצע כולל של 79999097.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.24K.