Ballies מחיר היום

מחיר Ballies (BALL) בזמן אמת היום הוא $ 0.01819588, עם שינוי של 1.27% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BALL ל USD הוא $ 0.01819588 לכל BALL.

Ballies כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 617,464, עם היצע במחזור של 33.93M BALL. ב‑24 השעות האחרונות, BALL סחר בין $ 0.01747311 (נמוך) ל $ 0.02170257 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.101967, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0047417.

ביצועים לטווח קצר, BALL נע ב -- בשעה האחרונה ו +92.78% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 17.35.

Ballies (BALL) מידע שוק

שווי שוק $ 617.46K$ 617.46K $ 617.46K נפח (24 שעות) $ 17.35$ 17.35 $ 17.35 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M אספקת מחזור 33.93M 33.93M 33.93M אספקה כוללת 170,000,000.0 170,000,000.0 170,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ballies הוא $ 617.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 17.35. ההיצע במחזור של BALL הוא 33.93M, עם היצע כולל של 170000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.09M.