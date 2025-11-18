BALD מחיר היום

מחיר BALD (BALD) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 15.87% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BALD ל USD הוא -- לכל BALD.

BALD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 279,988, עם היצע במחזור של 1.00T BALD. ב‑24 השעות האחרונות, BALD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00000165, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BALD נע ב +0.38% בשעה האחרונה ו -43.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BALD (BALD) מידע שוק

שווי שוק $ 279.99K$ 279.99K $ 279.99K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 279.99K$ 279.99K $ 279.99K אספקת מחזור 1.00T 1.00T 1.00T אספקה כוללת 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BALD הוא $ 279.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BALD הוא 1.00T, עם היצע כולל של 1000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 279.99K.