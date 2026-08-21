Balance מחיר היום

מחיר Balance (EPT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.19% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EPT ל USD הוא $ 0 לכל EPT.

Balance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 774,373, עם היצע במחזור של 2.32B EPT. ב‑24 השעות האחרונות, EPT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01708052, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, EPT נע ב +0.71% בשעה האחרונה ו +2.18% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 287.74K.

Balance (EPT) מידע שוק

שווי שוק $ 774.37K$ 774.37K $ 774.37K נפח (24 שעות) $ 287.74K$ 287.74K $ 287.74K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.34M$ 3.34M $ 3.34M אספקת מחזור 2.32B 2.32B 2.32B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Balance הוא $ 774.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 287.74K. ההיצע במחזור של EPT הוא 2.32B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.34M.